Vučić se sastao sa Bocan-Harčenkom (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije objavljene su fotografije sa sastanka. Sastanak je počeo oko 8 sati u zgradi Generalnog sekretarijata. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jun 6, 2020 at 11:34pm PDT