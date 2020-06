RHMZ upozorava: Nevreme - danas i sutra pljuskovi, grmljavina, grad...

B92 pre 1 sat | Tanjug

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se danas i sutra na području Srbije očekuje nestabilno vreme, sa pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuje velika količina padavina, od 20 do 30 milimetara za kratak vremenski period, ponegde i više, kao i grad. Sutra će u Srbiji biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo će ujutru i veći deo prepodneva na jugu i zapadu zemlje biti suvo. Lokalno se očekuje velika količina kiše i pojava grada. Vetar će biti slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. U