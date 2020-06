Ministar Mali zadovoljan: Ispunili smo obećanje, završava se isplata 100 evra!

Kurir pre 55 minuta

BEOGRAD - Isplata novčane pomoći države u visini od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti završava se danas, a ministar finansija Siniša Mali kaže da se od 15. maja do 5. juna za tu pomoć prijavilo ukupno 4.325.500 sugrađana i poručuje da je Vlada Srbije tom ekonomskom merom "pogodila tačno u centar". Mali je podsetio da je u petak u ponoć istekao rok za prijavljivanje građana Srbije za novcanu pomoć od 100 evra. View this post on Instagram Ovo je konačan broj