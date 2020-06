Moguć jako intenzivan udar korone: Ako se ovo nastavi, ponovo mere!

Mondo pre 4 sata | TV Prva

Član Kriznog štaba govorio je o trenutnoj situaciji i pojavi korone u studentskim domovima i vrtićima...

Član Kriznog štaba govorio je o trenutnoj situaciji i pojavi korone u studentskim domovima i vrtićima... Epidemiolog Predrag Kon rekao je da nije isključeno da se drugi talas virusa vrati i to jako intenzivno i ukazao na nova žarišta u Srbiji. Kon je za Prvu televiziju kazao da su ljudi bili diciplinovani dok su bile restriktivne mere, a sada je sve do pitanja našeg odnosa. "Imate situaciju da je u jednom vrtiću to krenulo, počelo kod jedne osobe koja radi na