RHZS: Danas moguće nepogode, sutra promenljivo, do 28 stepeni

Dnevnik pre 24 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Meteorolozi upozoravaju na nestabilno vreme s pljuskovima i grmljavinom u toku dana, a lokalno se očekuju grad i velike količine padavina, od 20 do 30 mm za kratak vremenski period, ponegde i više.

Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Samo će ujutro i veći deo pre podneva na jugu i istoku biti uglavnom suvo. Vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najvisa dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 16, najvisa dnevna oko 25 stepeni. Do