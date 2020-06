Za policajca ubicu Džordža Flojda kaucija od miliona dolara

Nova pre 19 minuta | Autor:Nova

Sudija je zatražio danas kauciju od milion dolara za uslovno puštanje na slobodu policajaca Dereka Šovina optuženog za ubistsvo Afroamerikanca Džordža Flojda prilikom privođenja.

Američki policajac Derek Šovin, optužen za ubistvo Flojda, danas se prvi put pojavio pred sudom od kada se desilo ubistvo na kratkom proceduralnom ročištu preko videa, prenosi dopisnik agencije Frans pres. Sudija Dženis Reding je odredila sledeće ročište za 29. jun kada će se razmatrati suština predmeta. Bail has been set at $1.25 million for Derek Chauvin, the former Minneapolis police officer accused of murdering George Floyd https://t.co/78ZP1Db6p8