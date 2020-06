I danas nepogode, a evo kakvo će vreme biti za vikend

Mondo pre 1 sat | Ksenija Jelesijević

Danas će biti suvo samo ujutru i pre podne na istoku i jugu Srbije. Duvaće uglavnom slab, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 25 stepeni. Do 17. juna očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kiše,