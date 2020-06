Do kada nas očekuju pljuskovi i nestabilno vreme

RTS pre 58 minuta

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, od sredine dana mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Slično vreme se očekuje i u četvrtak. Pre podne pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, dok se predviđa najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. U petak nestabilno, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na istoku zemlje. Predah od