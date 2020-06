Đurić: Napadi na Danila pokušaj pritiska na Vučića

B92 pre 40 minuta | Tanjug

Potpredsednik SNS Marko Đurić ocenio je danas da su novi napadi na Danila Vučića pokušaj stvaranja pritiska na predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića.

On je ocenio da je to pokušaj slamanja nezavisne unutrašnje i spoljne politike Srbije, zaustavljanje njenog oporavka i razvoja. Đurić je to saopštio nakon što je KRIK objavio da je njihovoj novinarki sinoć oko 22 sata nepoznati muškarac oduzeo telefon nakon što je fotografisala sina predsednika Vučića Danila kako u društvu Aleksandra Vidojevica, koji je, kako se navodi, blizak kavačkom klanu, gleda fudbalski derbi. Đurić osuđuje "nove niske i lažljive napade" na