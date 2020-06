"Mere protiv epidemije uvodićemo lokalno, ako bude potrebno"

B92 pre 43 minuta | Beta

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da se situacija sa epidemijom u Srbiji kreće na granici između nesigurne i toga da je potpuno pod kontrolom

Zbog pojave novih žarišta koja, kako je naveo, ipak nisu iznenadjenje za epidemiologe. Tiodorović je za RTS rekao da "imamo situaciju koja se na području Srbije razlikuje od mesta do mesta" i da će se zbog toga, ako bude bilo potrebe, mere protiv epidemije uvoditi lokalno. "To je situacija koja se očekivala i moramo se vratiti ozbiljnosti da sprovodimo mere. Sve što sprovodimo, sprovodimo da bi što pre izašli iz ove situacije", kazao je Tiodorović. On je rekao da