Sadik: Ne znam kako izgleda izgubiti od Zvezde

B92 pre 35 minuta | B92, Beta

Fudbaler Partizana Umar Sadik izjavio je da je "savršen osećaj" biti najbolji pojedinac "večitog" derbija i da je presrećan zbog pobede nad Crvenom zvezdom.

"To je savršen osećaj (biti najbolji igrač derbija), ali samo kada vaš tim pobedi. Toliko sam uživao juče i danas, da još osećam adrenalin. Ne želim da znam kako je kad izgubite, jer ja do sada od njih nisam izgubio nijednu utakmicu", naveo je Sadik u izjavi objavljenoj na klupskom sajtu. Partizan je u sredu uveče pobedio Zvezdu sa 1:0 i plasirao se u finale Kupa Srbije u fudbalu. "Za mene je do sada ovo najvažnija utakmica u dresu Partizana. Poklopila se naša