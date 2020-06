Nestorović: Ne možemo da zatvaramo zemlju zbog desetak pacijenata

Vesti online pre 6 sati | B92

Srbija, ali i cela Evropa, izlazi iz epidemije koronavirusa i sada će da se javljaju samo sporadični džepovi zaraze, kaže pulmolog Branimir Nestorović.

On doodaje da će verovatno do početka jula biti tako. Virus je, navodi, sada slab i od 66 novozaraženih samo jedno ili dvoje imaju zapaljenje pluća, dok je u jeku epidemije na 100 zaraženih 20 ili 30 imalo upalu pluća. Upitan da li će biti zabranjena okupljanja, Nestorović je rekao da ne veruje, jer za to nema razloga. – Puno se ljudi testira, a mali je broj zaraženih. I oni koji su pozitivni se ne razboljevaju, nemaju izraženu kliničku sliku – naveo je Nestorović.