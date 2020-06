Rusija ne može da obuzda virus: Broj novozaraženih i dalje veoma visok

B92 pre 50 minuta | Tanjug

Ruski krizni štab za borbu protiv koronavirusa saopštio je da je poslednja 214 sata broj zaraženih od koronavirusa porastao za 8.987.

Ukupno do danas to je 511.423, izvestio je TAS. U odnosu na prethodni dan broj novozaraženih povećao se za 1,8 odsto, navodi se u istom saopštenju. U glavnom gradu Rusije broj novozaraženih iznosi 1.714, a u Sankt Petersburgu 274, dok je u celoj Rusiji trenutno hospitalizovano 235.338 obolelih od kovida 19. Prema raspoloživim informacijama, u Rusiji je do sada testirano 14,2 miliona građana, a u karantinu se nalazi oko 322 hiljade ljudi kod kojih se sumnja na