Vučić: Moj sin je pošten i pristojan mladić

Danas pre 7 sati | Piše: B. C.

Predsednik Srbije povodom fotografije Danila Vučića u medijima Moj sin Danilo je pošten i pristojan mladić. Kriv je samo zato što je moj sin, napisao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić na instagram stranu „Budućnost Srbije“ povodom fotografije portala KRIK na kojoj se sin predsedniak nalazi u kafiu sa vođama navijača. Potpredsednica Vlade Srbije i članica Predsedništva SNS, Zorana Mihajlović, rekla je povodom naslovne strane dnevnog lista “Danas” od petka, na kojoj se nalazi sin predsednika

„Do njih, neodgovornih i nepristojnih, nikada niko nije deci političara crtao metu na čelu. Napadajući mi dete, doveli su me u ugao iz kojeg više nemam gde. Boriću se svom snagom i pobediću sve njihove laži. Obećavam im to!", naveo je predsednik.