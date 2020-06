Dačić: Srbi će moći u Grčku od 15. juna i oni kod nas

Dnevnik pre 32 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Prvi potpresednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posetio je Grčku i tamo utvrdio sa ministrom inostranih poslova Nikosom Dendijasom da građani dve zemlje bez ograničenja mogu da putuju od 15. juna.

Dačić je boravio u jednodnevnoj poseti Grčkoj i u Atini je rekao da Grčka i Srbija uvek grade dobre i prijateljske odnose. "Preneo sam grčkom ministru našu odluku da građani mogu da putuju bez testova i bez karantina. On mi je preneo da će od 15. juna to moći i u obrnutom smeru. Očekujemo da bude veliki broj turista, što sa naše strane u Grčku, ali i sa njihove u našu zemlju, kojih je bilo oko 50.000 prošle godine", rekao je Dačić. On je zamolio Dendijasa da u