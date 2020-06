Danas nestabilno sa padavinama, a za vikend pravo leto

RTS pre 1 sat

U Srbiji se danas očekuju promenljivo oblačno vreme i pljuskovi, sa dužim sunčanim periodima. U više delova zemlje na snazi je žuti meteoalarm. Prvog dana vikenda pravo letnje vreme, ali od nedelje ponovo nestabilno.

U većini mesta u Srbiji biće suvo, dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi mestimično očekuju na istoku i severu zemlje, a posle podne ponegde i u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 26 stepeni. Žuti meteoalarm na snazi je u Pomoravlju, Banatu, Istočnoj, Jugoistočnoj i Jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM. To znači da vreme može biti opasno i da je potreban oprez. Što se tiče narednog