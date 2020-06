Plenković osudio transparent o srpskim ženama i deci

Slobodna Evropa pre 5 sati

Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je oštro osudio neprimeren i uvredljiv transparent o srpskim ženama i deci, koji je sinoć u Zagrebu razvila grupa navijača.

On je u Vukovaru rekao da nije video fotografiju na kojoj se vidi grupa od petnaestak mladića u crnom s transparentom “Je**t ćemo srpske žene i decu", ali je jasno osudio takav čin, prenela je regionalna N1 televizija. "Bilo šta što je takvo ja najoštrije osuđujem. Tome nema mesta u javnom prostoru, za svaku osudu je to ko god je to napravio... Za mene tu nema dilema, neprihvatljivo je i za svaku osudu", rekao je Plenković. Ministar unutrašnjih poslova Davor