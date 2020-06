Dačić: Crna Gora zatvaranjem granica samo sebi šteti, građani bi podržali razgraničenje sa Kosovom

Beta pre 7 sati

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da ne zna da li će zdravstvene institucije Srbije odgovoriti Crnoj Gori kako je došlo do naglog pada broja obolelih od COVID-19, koji je Podgorica tražila kako bi otvorila granice sa Srbijom, a da je zatvaranje granica "nepotrebna politizacija već postojećih problema".

On je za TV Prva kazao da vlasti u Podgorici "žele što više da zaoštre situaciju sa Srbijom", a da odluka o zabrani putovanja u Crnu Goru "samo ide na štetu" građanima te zemlje.

Prema njegovim rečima, predsednik Crne Gore Milo Đukanović ne može više da računa na glasove Srba i na još jedan deo birača zbog trenutne situacije sa pravoslavljem, a da bi ostao na vlasti "sada mora da okupi anti-srpske aktere".

On je dodao da je ministar spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj protekla tri dana bio u poseti Bujanovcu i Preševu, da je tamošenje političke lidere Albanaca pripremao za predstojeće izbore, i da je to Srbija dozvolila, s obzirom da je poseta bila zvanična i najavljena.

"Da li možete da zamislite situaciju da ja provedem nekoliko dana u Crnoj Gori i da vodim političke razgovore sa predstavnicima Srba? Ja sada kada bih otišao u crkvu, u Ostrog proglasili bi za političko mešanje. Tu vidite taj licemeran stav", ocenio je Dačić.

On je rekao da se očekuje da ubrzo nakon izbora u Srbiji nastavi dijalog Beograda i Prištine, a da veruje da bi građani Srbije "sigurno podržali" predlog o razgraničenju sa Kosovom.

"To nije nešto što imamo, to je nešto za šta treba da se borimo. Mi nemamo faktičku vlast u Prištini, niti oni imaju faktičku vlast na severu Kosova... Procene su da međunarodna zajednica i Priština ne žele da daju ni to. Mi smo doveli do toga da dođe do povlačenja 18 priznanja Kosova, oni sada nemaju većini u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija", rekao je Dačić.

"Podnosim ostavku ako SPS ne ponovi prošli izborni uspeh"

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da će podenti ostavku na mesto predsednika Socijalističke partije Srbije (SPS) ako stranka ne uveća broj glasova osvojenih na prethodnim parlamentarnim izborima, kada je osvojila preko 10,9 odsto glasova birača.

One je u emisiji na TV Prva rekao da će osoba koja dođe na njegovo mesto u slučaju njegove eventualne ostavke "sigurno menjati orijentaciju i sigurno neće nastaviti svoj put", odnosno koaliciju sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS).

"Oni koji glasaju za SPS moraju da znaju da SNS nema obevezu da SPS uzme u vladajuću koaliciju (koja bi se formirala nakon predstojećih izbora)", rekao je Dačić.

On je u nastavku emisije rekao voditeljki Mariji Savić- Stamenić da ona želi da kaže da "SPS jedva čeka da SNS padne sa vlasti", kao i da ju je neko "pripremao" za razgovor razgovor koji su vodili.

Na pitanje novinarke da li se on protivio Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju dok je bio u vladajućoj koaliciji sa Demokratskom strankom, Dačić je rekao da je u emisiju došao da razgovara o sadašnjoj situaciji i "svojim uspesim".

Dodao je i da su pitanja koja mu je postavila, koja su se ticala potpisivanja tog sporazuma i perioda pre 2012. godine, kada je SPS po prvi put formirao vlast sa SNS-om, "aktuelna" samo predsedniku Srbije i lideru SNS-a Aleksandru Vučiću.

"Hoćete SPS koji će da ode u opoziciju? Nema problema. Hoćete ja sada da pričam šta je meni neko obećao pa nije ispunio? A samo tako nastavite da radite i dobićete SPS u opoziciju", kazao je Dačić.

(Beta, 06.13.2020)