Jeremić u Nišu: Za izbore 21. juna ne postoje ni zdravstveni, ni politički uslovi

Beta pre 56 minuta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić pozvao je danas građane Niša na bojkot izbora i istakao da za izlazak na birališta 21. juna ne postoje ni politički, a ni zdravstveni uslovi.

"Posmatrači Evropske unije koji su planirali da dođu na izbore, otkazali su dolazak zbog nepostojanja zdravstvenih uslova", rekao je Jeremić na konferenciji za novinare.

Jeremić je naglasio da se u Srbiji 21. juna zapravo ne dešavaju izbori već kako je rekao, "kasting za novi serijal Bele lađe"".

"Na žalost ovo nije komedija već jedna veoma tužna priča. Oni koji se opredele da glume u tom novom serijalu "Bele lađe" mogu imati ovu ili onu ulogu, a nju će odrediti kapetan lađe a ne građani koji će glasati", izjavio je Jeremić.

Prema njegovim rečima, ogroman broj ljudi neće izaći na izbore i nema nikave dileme da će već prvog dana nakon 21. juna biti doveden u pitanje legitimitet izabranih institucija.

"Vlast će jedina objavljivati izlaznost i brojati glasove. Naravno da će izlaznost biti najmanja do sada, ali da li će se to objaviti, to je drugo pitanje", kazao je Jeremić.

On je rekao da građanima savetuje da ostanu 21. juna kod kuće kako bi sačuvali zdravlje i dostojanstvo.

(Beta, 06.13.2020)