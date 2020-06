U nedelju do 30 stepeni, uveče mogući pljuskovi

Dnevnik pre 23 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra pre podne biti toplo i pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura biće od 12 do 19, najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti toplo, veći deo dana pretežno sunčano, kasno posle podne i uveče promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Najniža temperatura 19, najviša 29 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, do 21. juna, biće promenljivo oblačno i malo svežije sa čestim pljuskovima i grmljavinom.