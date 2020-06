"Istorija se ne može fotošopirati"

B92 pre 1 sat | Tanjug

London -- Britanski premijer Boris Džonson izjavio da ta zemlja ne može da "fotošopira" svoje kulturno okruženje i kompleksnu istoriju, jer je to izvrtanje prošlosti.

Džonson je, povodom rastućih razmirica oko uklanjanja statua istorijskih ličnosti, koje zahtevaju antirasistički demonstranti, rekao da bi pročišćavanjem i uklanjanjem slika "svih onih čijim ponašanjem nismo zadovoljni", Britanci dolaze u opasnost da udju u veliku laž i isrivljavanje istorije. On je u autroskom članku u Telegrafu branio Vinstona Čerčila i ponovio da je to što je statua bivšeg premijera u bilo kakvoj opasnosti "apsurdno i žalosno". "On je bio heroj