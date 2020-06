Nemačka: Za četiri dana odbijeno 196.000 ulazaka u zemlju zbog kovida

RTV pre 45 minuta | Tanjug

BERLIN - Nemačka bi danas trebalo da ukine zdravstvene kontrole na granicama uvedene zbog pandemije kovida-19.

Uoči ukidanja kontrola zdravstvenog stanja putnika na granicama, list "Bild am zontag" je objavio da je nemačka policija na graničnim prelazima zbog sumnje na zarazu korona virusom odbila 196.000 ulazaka u državu. Broj odbijenih ulazaka odnosi se na period do 11. juna, rekao je za "Bild am zontag" nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer. On je rekao da kontrole na granicama od 16. marta, kada su privremeno uvedene, sprovodi 6.000 pripadnika policije.