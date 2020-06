Oblačno, pljuskovi, oblačno, kiša

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 25 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 17, najvisa 23 stepena. Tokom narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina. Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti, od 23 do 26 stepeni.