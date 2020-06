Rada Trajković: Srbija kao švedski sto, a Vučić je konobar koji uzima bakšiš

Beta pre 27 minuta

Političarka sa Kosova Rada Trajković rekla je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije dobar pregovarač, nego je Srbiju predstavio kao švedski sto s kog svakog uzima šta hoće, a on je kao konobar koji uzima bakšiš i stavlja u džep.

"Od svakog sporazuma on uzima nešto za sebe. Da li je to finansijski ili pokušaj s Amerikom da ga zadrže na vlasti da ne bi odgovarao za ono što je do sada uradio", navela je Trajković u Novom danu televizije N1.

Ona je rekla da se mora pronaći način da se "štetočinskoj vlasti" oduzme legitimitet i da svaki odgovoran građanin ne treba da izađe na predstojeće izbore.

Putovanje Vučića i Hašima Tačija u Belu kuću u Vašington 27. juna Trajković je ocenila kao put koji podrazumeva prihvatanje i potpisivanje sporazuma o Kosovu.

"Ono što je za nas problem je što se to održava 27. uoči Vidovdana ili možda baš na Vidovdan zbog razlike u vremenskim zonama. S druge strane mi uopšte ne znamo šta je u tom dokumentu", rekla je Trajković i dodala da je netransparentnost nešto što ne može da ponudi stabilnost regionu.

Na pitanje da li taj odlazak znači da su Vučić i Tači već prihvatili sporazum ona je rekla da "Amerika ne prihvata da vas pozove u Belu kuću, a da niste prihvatili", i da je to način funkcionisanja američke administracije".

Ona je ocenila da rešenje koje nije dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Evrope nije rešenje koje će ponuditi stabilnost.

Prema njenim rečima specijalni predstavnik Evropske Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak posle posete Prištini dolazi u Beograd vrlo verovatno sa upozorenjem koje treba ozbiljno shvatiti.

Trajković je dodala da je se Srbija nalazi u vrlo teškoj situaciji i da je presudno važna poruka nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Po njoj, kompromis uvek podrazumeva bolna rešenja, a u ovom slučaju značio bi rešenje koje bi stabilizovalo i Srbe i Albance.

"On je u ovom trenutku vrlo teško izvodljiv. Sve što bi dobili Albanci manje od nezavisnosti izazvalo bi destabilizaciju. Sve što bi dobila srpska država i Srbi mislim da bi izazvalo destablizaciju", rekla je Trajković i ocenila da je rešenje projekat o kome treba razgovarati.

Kako je istakla, treba početi od nečega što podrazumeva projekte pomirenja Srba i Albanaca, postizanje sporazuma o slobodi kretanja, o institucionalnoj saradnji, pre svega op borbi protiv kriminala i korupcije.

(Beta, 06.16.2020)