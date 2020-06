Stefanović: Jaka vlast razmišlja o ekonomskim problemima svakog dana

Danas pre 7 sati | Piše: FoNet

Predsednik beogradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović poručio je danas privrednicima i poljoprivrednicima, u beogradskom naselju Leštane, da samo jaka i stabilna vlast može da garantuje privrednicima da će o ekonomskim problemima da razmišlja svakoga dana, a ne jednom nedeljno, mesečno ili samo pred izbore.

„Očekujemo od vas podršku 21. juna, jer podrška listi „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ znači stabilnu vlast“, rekao je Stefanović. On se osvrnuo i na posledice korona virusa koji je, kako je rekao, usporio tok privrede. „Videćete u narednih nekoliko meseci, teška ekonomska situacija čeka mnoge zemlje, pogotovu one koje zavise od turizma. One će biti teško pogođene i videćete koliko će ekonomije tih zemalja padati“, rekao je Stefanović, saopšteno je iz SNS. Iz te