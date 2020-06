Rada Trajković: Srbija kao švedski sto, a Vučić je konobar koji uzima bakšiš

Novi magazin pre 4 sata | Beta

Političarka sa Kosova Rada Trajković rekla je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije dobar pregovarač, nego je Srbiju predstavio kao švedski sto s kog svakog uzima šta hoće, a on je kao konobar koji uzima bakšiš i stavlja u džep.

"Od svakog sporazuma on uzima nešto za sebe. Da li je to finansijski ili pokušaj s Amerikom da ga zadrže na vlasti da ne bi odgovarao za ono što je do sada uradio", navela je Trajković u Novom danu televizije N1. Ona je rekla da se mora pronaći način da se "štetočinskoj vlasti" oduzme legitimitet i da svaki odgovoran građanin ne treba da izađe na predstojeće izbore. Putovanje Vučića i Hašima Tačija u Belu kuću u Vašington 27. juna Trajković je ocenila kao put koji