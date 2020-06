Stoltenberg: SAD nisu definitivno odlučile da povuku vojsku iz Nemačke

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je danas da ne misli da će Sjedinjene američke države (SAD) požuriti da povuku hiljade svojih vojnika iz Nemačke, rekavši da Vašington nije doneo konačnu odluku o tome kada će se i kako to dogoditi.

Američki predsednik Donald Tramp naredio je veliko smanjenje američkih trupa u Nemačkoj, sa oko 34.000 na 25.000 vojnika, iako su to kritikovali članovi njegove sopstvene stranke smatrajući da je to "poklon Rusiji" i pretnja američkoj nacionalnoj bezbednosti. "Amerika je jasno stavila do znanja da nije donela konačnu odluku o tome kako i kada", rekao je Stoltenberg novinarima uoči video sastanka ministara odbrane NATO, na kome će se diskutovati i o tom pitanju.