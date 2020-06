Vučić: Priznanje Kosova i Metohije neće biti tema u Vašingtonu, nećemo da se bijemo sa SAD i Nemačkom

RTV pre 1 sat | Tanjug

ČAČAK - Priznavanje Kosova neće biti tema u Vašingtonu, niti ćemo dozvoliti da bude, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da je svakog dana u kontaktu sa svima koji se bave ovim pitanjem, i dodao da ga je, na to da Srbija priznaje Kosovo, sramota da odgovori na ozbiljan način. "To govori o tim ljudima više nego o nama. Niti će biti tema, niti ćemo dozvoliti da bude tema. Ti natpisi govore o tome šta bi drugi činili i šta su već činili", naglasio je on. Ne vidim rešenje prihvatljivo za obe strane On je dodao da je problem to što u budućnosti ne vidi suštinsko rešenje