„Vašington nije doneo konačnu odluku o povlačenju trupa iz Nemačke“

Vesti online pre 2 sata | B92

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je danas da ne misli da će Sjedinjene Američke Države (SAD) požuriti da povuku hiljade svojih vojnika iz Nemačke.

On je rekao da Vašington nije doneo konačnu odluku o tome kada će se i kako to dogoditi. Američki predsednik Donald Tramp naredio je veliko smanjenje američkih trupa u Nemačkoj, sa oko 34.000 na 25.000 vojnika, iako su to kritikovali članovi njegove sopstvene stranke smatrajući da je to „poklon Rusiji“ i pretnja američkoj nacionalnoj bezbednosti. – Amerika je jasno stavila do znanja da nije donela konačnu odluku o tome kako i kada – rekao je Stoltenberg novinarima