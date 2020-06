Vučić: Ne očekujem ništa spektakularno na sastanku u SAD

Dnevnik pre 9 sati | Tanjug

LAJKOVAC: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje spektakularne stvari na sastanku u Vašingtonu 27. juna, već racionalan i pragmatičan razgovor.

"To su moja očekivanja. Mala je Srbija da bi mogla da zapoveda Beloj kući, ali dovoljno velika da ume da kaže šta su njeni interesi koje može, hoće i mora da zaštiti", rekao je Vučić novinarima u Lajkovcu. On je to rekao upitan može li se od sastanka u Vašingtonu očekivati neka prekretnica i da li je uopšte posle 27. juna moguć povratak na staro, kad je reč o odnosu Beograda i Prištine. Vučić je ponovio i da, što se njega tiče, tema razgovora nije pitanje