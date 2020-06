RHMZ upozorava: Do petka obilne padavine, grmljavina, grad

Vesti online pre 4 sata | Tanjug, Vesti online

Do petka će u Srbiji biti promenljivo vreme sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno sa obilnim padavinama od 20 do 40 mm za kratak vremenski period, a ponegde i značajno više.

U zoni pljuskova kratkotrajno jak vetar i grad, upozorio je Republički hidrometrološki zavod. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, pre podne na severu i istoku, posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju obilne padavine za kratak vremenski period. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 27 C. U Beogradu sutra promenljivo oblačno, pre podne