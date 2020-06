Obradović: Imamo razloga da budemo optimisti

B92 pre 1 sat | B92, Tanjug

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović bio je optimističan posle dobijanja grupe za Evropsko prvenstvo

Šampionat "starog kontinenta" održaće se u Norveškoj i Danskoj. od 3. do 20. decembra ove godine. Rukometašice Srbije igraće u grupi C u norveškom Trondhajmu sa selekcijama Holandije (4.12), Mađarske (6.12) i Hrvatske (8.12). "Na Evropskom prvenstvu nema lakih i teških protivnika. Sve su to ozbiljne grupe, ozbiljne reprezentacije. Svi se znamo, jedino je Hrvatska mala nepoznanica, ali i njih ćemo imati vremena da upoznamo. Holandija je prvak sveta, Mađarska