Dalaj Lama: Sedam milijardi ljudi „mora da se oseća kao jedno“

Danas pre 1 sat | Piše: BBC News na srpskom

Vođa tibetanskog budizma vidi razloge za optimizam čak i usred pandemije korona virusa.

Ljudi pomažu jedni drugima, kaže on BBC novinaru Džastinu Rouletu, a ako sedam milijardi ljudi na Zemlji počne da se „oseća kao jedno“, možda će se ujediniti i da reše problem klimatskih promena. Prvi put kad sam se sreo sa Dalaj Lamom, štipnuo me je za obraz. Prilično je neobično da vas za obraz štipne bilo ko, a kamoli čovek kog mnogi sledbenici smatraju živim bogom. Ali Dalaj Lama je nestašan čovek koji voli da zafrkava one koji ga intervjuišu. Sada je, naravno,