Vreme u četvrtak: Promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 27 stepeni

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, pre podne na severu i istoku, posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuju obilne padavine za kratak vremenski period. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 27 C. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, pre podne povremeno sa slabom kišom, posle podne i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 25 C. Do 25. juna zadržaće se promenljivo oblačno sa čestom pojavom