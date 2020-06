Vučić se nada da će lista koju vodi dobiti 1,8 miliona glasova

Mondo pre 38 minuta | Danijela Pašić

Ako bismo uspeli da dobijemo blizu 1,8 miliona glasova, to bi bilo sjajno. To su brojevi koje nikada niko neće imati u Srbiji, kaže predsednik Srbije i SNS. Na pitanje da li očekuje baš toliko glasova, Aleksandar Vučić u intervjuu "Novostima" kaže da se tome nada. "To nije pitanje koliko je ljudi izašlo, već ste dobili 1,8 miliona glasova. Ja konkurenciju veoma poštujem, ali sam iznenađen time da misle da neozbiljnim izjavama možete da dobijete nečije poverenje.