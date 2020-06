Vučić o regionu, putinu i trampu: "Ideja EU je da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u UN, ali ne znaju šta da nam ponude"

Press pre 4 sata

Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić nada se da će lista okupljena oko SNS dobiti blizu 1,8 miliona glasova na izborima u nedelju.

Foto:pink - Ako bismo uspeli da dobijemo blizu 1,8 miliona glasova, to bi bilo sjajno. To su brojevi koje nikada niko neće imati u Srbiji - rekao je Vučić u intervjuu za "Večernje novosti". On je naveo da konkurenciju veoma poštuje, ali da je iznenađen time da misle da neozbiljnim izjavama mogu da dobiju nečije poverenje. Izbori glasanje Dodao je i da veruje da je kampanja bila najčistija i medijski najotvorenija, navodeći da je opozicija gostovala na svim