„Srbiji mora bude da ponuđeno mnogo više“

Vesti online pre 2 sata | Večernje novosti

Ideja EU je da se ne protivimo članstvu Kosova u UN, ali još ne znaju šta da nam ponude. I u našim redovima ima „barona“, biće žestokih promena oko 15. jula.

To je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za „Večernje novosti“. Na početku razgovora predsednik Srbije bio je upitan da li u Vašington putuje s belom zastavom, na šta je on odgovorio da je to besmisleno. – Nisam od onih koji vole da se busaju u prsa i izgovaraju teške reči, junačke slogane, ali da će bilo ko iz Srbije, ko bude bio u delegaciji, da nosi belu zastavu, to je besmisleno. Mi imamo svoj crveno-plavo-beli barjak, i nosimo ga i u srcu,