Šarčević: Odgovaraće svi umešani u nezakonite radnje u Novom Pazaru

Dnevnik pre 29 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će svi koji su bili umešani u nezakonite radnje u jednoj osnovnoj školi u Novom Pazaru odgovarati.

On je za Tanjug naveo da je polaganje zavrsnog ispita prošlo u najboljem redu i pored toga što je danas bilo neuspešnih pokušaja sabotaže. "Ponosan sam na sve koji su bili uključeni u ovoj proces jer nismo dozvolili da se desi ono što se toliko puta dešavalo u prošlosti, a to je da procure testovi sa male mature", naveo je on. Kako je rekao ovo je prva godina u kojoj su sva tri testa sprovedena u uslovima gde će učenici u skladu sa planom i rokovima dobiti