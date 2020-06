Vučić: Veoma dobar telefonski razgovor sa Makronom

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je imao „veoma dobar“ telefonski razgovor sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom o dijalogu Beograda i Prištine.

Vučić je na svom zvaničnom Instagram nalogu naveo da su tema razgovora bila i bilateralni odnosi Srbije i Francuske. Uz objavu, Vučić je okačio i fotografiju prošlogodišnje posete Makrona Beogradu. Imao sam veoma dobar telefonski razgovor sa predsednikom Francuske @emmanuelmacron Glavne teme su bile naši bilateralni odnosi i dijalog između Beograda i Prištine. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jun 20, 2020 at 3:40am PDT