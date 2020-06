Ivanišević: Da li je Hrvatska svesna koliko Đoković radi za nju?

Sportski žurnal pre 6 sati

Jesu li Hrvatska i hrvatski turizam svesni koliko svetski broj jedan u tenisu Novak Đoković radi za njih, upitao je hrvatski teniser Goran Ivanišević. - Jesu li Hrvatska i hrvatski turizam svesni koliko Novak Đoković radi za njih? To je pravo pitanje, to ćemo videti kad se ovaj turnir završi. Zahvaljujem njemu i celoj njegovoj porodici što su nam pomogli da ovo organizujemo - rekao je Ivanišević za Sportklub. On je prokomentarisao i činjenicu da se Đoković