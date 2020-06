Izbori u Srbiji: Do 19 sati glasalo oko 45 odsto birača

B92 pre 7 minuta | BBC

Birači u Srbiji glasaju za novi parlament na izborima koje je deo opozicionih stranaka odlučio da bojkotuje.

Sat pre zatvaranja birališta, do 19 sati, na izbore u Srbiji je izašlo oko 45 odsto glasača, saopštile su organizacije koje posmatraju izbore. Procena posmatračke misije CRTA je da je izlaznost 45,5 odsto, a CESID-a 44,9 odsto. Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima 2016. godine do 19 sati bila je 52,9 odsto, dok je ukupno do zatvaranja birališta u 20 sati glasalo ukuno 56,26 procenata birača, prenosi Radiotelevizija Srbije. U Srbiji se danas održavaju