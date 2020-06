Sukob članova DS-a pred sednicu Glavnog odbora: Gužva ispred ulaza, pljušte uvrede FOTO

B92 pre 58 minuta | B92, Kurir

Ljudima iz sekretarijata Demokratske stranke nije dozvoljen ulazak u salu Madlenijanuma gde u 11 sati treba da se održi sednica Glavnog odbora DS.

Kako im je saopšteno na ulazu, prostor je zakupio lider stranke Zoran Lutovac privatno i to za stučno usavršavanje, a ne za sednicu pomenutog tela. Došlo je i do sukoba ispred zgrade - član GO Toša Dimitrijević, blizak Lutovcu, fizički je napao Gorana Jaića. "Ovo je strašno. Pitanje je ko će sad od članova GO moći uopšte da prisustvuje današnjoj sednici. Svi smo u šoku", rekao je jedan od članova DS koji nije mogao da uđe u zgradu. Dve struje demokrata - oni koji