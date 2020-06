Bačka Palanka: Do 18 sati glasalo 50,28 odsto birača, u Baču 51,33 odsto

RTV pre 1 sat | RTV (Miroslav Karanović)

BAČKA PALANKA - Do 18 časova u opštini Bačka Palanka izlaznost je 50,28 odsto, glasalo je 23.334 građana sa pravom glasa. U odnosu na prošle lokalne izbore, izlaznost je manja za 2,74 odsto, kada je do 18 sati glasalo 47.892 glasača. Do 18 sati u opštini Bač glasalo je 6.433 birača, odnosno 51,33 odsto građana upisanih u birački spisak.

Najveća izlaznost je u Viziću (67,39 odsto), glasačko mesto broj 25, dok je najmanja izlaznost u Pivnicama, glasačko mesto br. 35 (39,09 odsto) Do 16 sati u opštini Bačka Palanka glasalo je 40,79 odsto građana, što je 18.989 upisanih u birački spisak. U opštini Bač do 16 časova glasalo je 5.619 birača, odnosno 44 odsto građana. U odnosu na prethodne izborne procese, izborno mesto broj 5, koje je bilo u Gerontološkom centru, zbog korona virusa, izmešteno je u