Prognoza vremena: Početkom nedelje obilne padavine, sutra oblačno, kiša

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji će sutra, u nedelju, biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom

Republički hodrometeorološki zavod upozorio je danas da se u ponedeljak i utorak iznad većeg dela Srbije očekuje lokalno velika količina padavina, 40 i više litara na kvadratni metar za 24 časa. U Srbiji će sutra, u nedelju, biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19 C, najviša od 19 do 25 C. U Beogradu sutra umereno do potpuno