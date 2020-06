"Jedna srpska majka ne zaslužuje vređanje – jer rađa srpsku decu"

B92 pre 3 minuta | B92

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović govorio je na konferenciji za medije pred finale Kupa Srbije sa Partizanom.

On je još jednom upitan o navijačima crno-belih i nedavnoj izjavi da je Niš njihov grad. "Jesam rekao to, stojim iza svoje reči. Rekao sam grotlo, jer će biti puno navijača Partizana, neće nam biti lako da dođemo do pobede, oni su fanatici, navijaće do maksimuma da nas pobede. Sama moja pojava je njima motivacija, čim se pojavim, oni me vređaju. Oni na taj način motivišu i mene i moje igrače. Jedna srpska majka nije zaslužila da je vređaju, jer rađa srpsku decu.