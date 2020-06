Kad će ta sreda?

B92 pre 4 sata | Tanjug

Beograd -- RHMZ ponovio upozorenje da će danas i sutra iznad većeg dela Srbije lokalno biti velika količina padavina, 40 i više litara po kvadratnom metru za 24 časa.

U Srbiji će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistocni. Jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna od 20 do 23 C. U Beogradu pretežno oblačno i sveže sa kišom, u pojedinim delovima grada sa pljuskovima i grmljavinom uz obilnije padavine. Vetar slab i umeren, severni i severoistocni. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 22 C. Izgledi