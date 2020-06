U Srbiji danas i sutra obilna kiša

Novi magazin pre 6 sati | Beta

Republički hirdometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas i sutra u većem delu Srbije očekuje obilna kiša.

Vreme će danas biti pretežno sveže, mestimično i s pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 13 do 16, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U Beogradu će takođe vreme biti pretežno oblačno i sveže s kišom, u pojedinim delovima grada s lbilnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 16, a najviša dnevna oko 22 stepena.