Lalatović ''obožava'' da pobeđuje Partizan, a kakav je Miloševićev odgovor?

Sportske.net pre 4 sata | Beta

Trener Partizana Savo Milošević rekao je danas da se nada pobedi nad Vojvodinom i novom trofeju pobednika Kupa Srbije u fudbalu.

Partizan će u finalu Kupa Srbije u fudbalu igrati protiv Vojvodine. "Neću reći ništa novo ako kažem da je finale jedna utakmica i da kada je u pitanju bilo koje takmičenje nema izrazitog favorita. Možemo da pričamo o blagom favoritu, ali to pada u vodu kada počne utakmica. Utakmica je takvog karaktera da će pobediti onaj ko bude spremniji, bolji i koncentrisaniji, ko bude želeo više. Nadam se da ćemo to biti mi, ali nam to ne daje ulogu favorita pre utakmice",