Izlile se reke: Vanredno u sedam opština, najkritičnije u Ljuboviji i Guči

BEOGRAD - Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Goran Nikolić izjavio je danas da je zbog izlivanja reka i poplava najkritičnije stanje za sada u Ljuboviji i Guči, jer je u ranim jutarnjim satima bilo jake kiše.

On kaže da je u Loznici, Krupnju i Osečini, gde je sinoć bilo najkritičnije, sada bolja situacija jer je voda počela da opada, a stanje se smiruje. Vanredna situacija je proglašena u sedam opština u kojima je bilo i evakuacije stanovništva. "Ukupno je 48 ljudi evakuisano, a jedna osoba je spasena gde je život bio kritičan", naveo je Nikolić za RTS. U Ljuboviji je jedan most juče srušen, a postoji opasnost da bujica odnese i drugi most. "Postoji opasnost ne samo da