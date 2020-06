Milanović: Nisam u Crnu Goru došao da burgijam protiv Srbije

Blic pre 1 sat

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović ocenio je povodom rezultata izbora u Srbiji da su "građani birali određenu politiku" i to je, kako navodi, "teret odgovornosti sa kojim ta zemlja treba živeti".

On je tokom posete Crnoj Gori za RTCG rekao da "Srbija ima svoje probleme i da se možda "malo više" bave Crnom Gorom. - Možda bi Crnu Goru trebalo ostaviti na miru, da se koliko i kako misli bavi sobom - kazao je Milanović On je rekao da je u Hrvatskoj, kao političar u poslednjih 15 godina, imao veliku podršku srpske zajednice. - To je zajednica koja je devastirana, koja je silovana, zahvaljujući politici Beograda 90-ih. Koja je dovedena u zabludu i nasankana da se